Москва, 6 августа 2020, 17:24 — REGNUM Уменьшение роста спроса на наличные деньги не связано с активизацией «теневого» сектора экономики, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил экономист, по мере выхода из режима «самоизоляции», постепенного снятия ограничений в деятельности предприятий и организаций расширяется объем безналичных операций и, естественно, уменьшается спрос на наличные денежные средства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России замедлился рост спроса на наличные деньги.
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