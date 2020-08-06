Москва, , 17:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал сохранить бюджетное финансирование социальной сферы и предложил ввести трехлетний мораторий на сокращение государственных вложений в человеческий капитал, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

«Условно говоря, мы завтра можем построить мост, через который послезавтра нечего будет перевозить. У нас есть и немало других резервов — давайте использовать их, а не лезть в социальные программы», — заявил Миронов.

Он считает недальновидными и провокационными обнародованные Минфином РФ планы сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования». Министерство также планирует урезать финансирование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».