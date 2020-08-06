Москва, 6 августа 2020, 16:54 — REGNUM Для того чтобы решить в РФ жилищный кризис, необходимо прямое вмешательство государства в отношения ипотечных заемщиков и банков, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу об отмене НДФЛ для граждан РФ, купивших жилье экономкласса.
Однако это, как пояснил экономист, потребует значительных бюджетных расходов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему властям РФ не удается решить жилищный кризис.
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