Москва, , 16:54 — REGNUM Для того чтобы решить в РФ жилищный кризис, необходимо прямое вмешательство государства в отношения ипотечных заемщиков и банков, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу об отмене НДФЛ для граждан РФ, купивших жилье экономкласса.

Жильё Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если уж речь идет о решении жилищного вопроса, то нужны более радикальные меры, — сказал Комолов. — Естественно, с одной стороны, это может быть резкое снижение ставки по ипотеке, которая связана, конечно, не с регулированием процентной ставки Центрального банка РФ. Уменьшение ключевой ставки не делает автоматически ставки по ипотеке ниже. Ипотеку выдают банки, и они оценивают разные виды рисков, связанные не только с процентами, но и с платежеспособностью клиентов. Иными словами, необходимо прямое вмешательство нашего правительства, которое должно субсидировать такого рода кредиты и выступать соответчиком. Это может быть сделано в разных формах».

Однако это, как пояснил экономист, потребует значительных бюджетных расходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему властям РФ не удается решить жилищный кризис.

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