Бишкек, , 16:45 — REGNUM На 2020 год в бюджете фонда обязательного медстрахования Киргизии на льготное обеспечение лекарствами застрахованных граждан предусмотрено 307,1 млн сомов (292,6 млн рублей). Об этом сегодня, 6 августа, на брифинге заявила председатель ФОМС Эльнура Боронбаева.

Лекарственные средства Liter.kz

По ее словам, с начала текущего года в республике уже выписано около 762 тысяч льготных рецептов в рамках программы обязательного медицинского страхования, по которым аптекам возместили 186,4 млн сомов (177,6 млн рублей).

Также глава фонда отметила, что на льготные лекарства по пяти социально значимым заболеваниям в бюджете ФОМС предусмотрено 55 млн сомов (52,4 млн рублей). При этом по данному направлению уже выписано более 55 тысяч льготных рецептов, по которым возместили 28,8 млн сомов (27,4 млн рублей млн рублей).