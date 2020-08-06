Калуга, , 16:50 — REGNUM Производство кукурузы, которая является одной из основных силосных культур для получения высокоэнергетических кормов, является приоритетной темой для калужских аграриев. Ежегодно в области увеличиваются площади посева кукурузы. Об этом 6 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Кукурузное поле Admoblkaluga.ru

Больших успехов в работе по выращиванию кукурузы и заготовке кормов из выращенной кукурузы добились хозяйства ООО «Зеленые линии-Калуга» Барятинского района, ООО «Калужская Нива» Перемышльского, Ферзиковского и Малоярославецкого районов. В этих хозяйствах получаемая урожайность зеленой массы составляет не менее 300−350 ц/га, зерна — свыше 100 ц/га.

В 2020 году в сельскохозяйственных организациях области посеяно 27 тыс. гектаров кукурузы, в том числе на зерно — более 1,0 тыс. га. Каждый год проводится плющение порядка 20,0 тыс. тонн кукурузы и заготавливается около 750 тыс. тонн силоса из этой ценой кормовой для молочного и мясного животноводства культуры.

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