Киев, , 16:29 — REGNUM 66% украинцев не были в отпуске этим летом и даже не планируют его, говорится в обнародованных сегодня, 6 августа, данных опроса социологической группы «Рейтинг».

При этом 16% уже были в отпуске летом этого года, еще 18% планируют отдых на это лето, отмечают социологи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Опрос показал, что среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, 43% проводить отдых в своем населенном пункте, и столько же — в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют поехать за границу.

Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более богатых, подчеркивают эксперты.

Опрос социологической группы «Рейтинг» проводился 5 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр социальной политики в предыдущем правительстве страны Андрей Рева заявил, что на Украине сегодня примерно 3 млн безработных, что составляет 15−18% активного населения страны, и это «колоссальная цифра». Более того, бывший министр уверен, что дальше ситуация будет только хуже, поскольку с осени, когда цикл полевых работ закончится, еще и сезонная безработица добавится.