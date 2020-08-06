Москва, , 16:28 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 31 июля составил $591,8 млрд Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Доллары Miran Rijavec

На 24 июля международные резервы страны составляли $582,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $9,1 млрд, или на 1,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

На начало июля, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $426,64 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,76 млрд, монетарное золото — $130,79 млрд.