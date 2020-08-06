Москва, , 16:28 — REGNUM За период с 25 по 31 июля международные резервы России выросли на 9,1 млрд долларов США. Соответствующую информацию предоставил Центральный банк (ЦБ) РФ.

В процентном выражении недельный прирост составил 1,6%. Таким образом по состоянию на 31 июля международные резервы РФ составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По оценке специалистов Центробанка, прирост произошел под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

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