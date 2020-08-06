Москва, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Отмена подоходного налога для граждан РФ, которые в 2020 году продали недвижимость эконом-класса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, даст положительный эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин призвал отменить НДФЛ для всех граждан с низкими доходами.
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