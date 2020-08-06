Москва, , 16:13 — REGNUM Идея о том, чтобы освободить от подоходного налога граждан РФ, которые продают жилье экономкласса или покупают его с использованием льготных государственных программ, ориентирована в правильном направлении, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу Общероссийского народного фронта.

«Я думаю, что это предложение ориентировано в правильном направлении, но имеет неправильную форму, — сказал Бузгалин. — Безусловно, людей, у которых низкие доходы, надо освобождать от подоходного налога. Но делать это надо комплексно. В противном случае получается несправедливая ситуация. Люди, которые не имеют возможности купить жилье даже экономкласса, налог платят, а те, кто такую возможность имеет (пусть даже речь идет о жилье экономкласса), не платят. Освобождать от этого налога надо всех, у кого доход был ниже медианной заработной платы. И, соответственно, надо повышать налог для тех, чей доход в разы превышает медианную или модальную заработную плату».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ОНФ выступил с предложением, согласно которому жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, нужно освободить от уплаты подоходного налога.

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