Бишкек, , 16:11 — REGNUM Из республиканского бюджета Киргизии дополнительно выделено 430 млн сомов (409 млн рублей) на компенсационные выплаты за июль 2020 года, полагающиеся медицинским работникам и привлекаемым лицам, работающим в очагах коронавирусной инфекции.

Киргизские медики President.kg

Из этих денег 400 млн сомов (381 млн рублей) будет предоставлено фонду обязательного медицинского страхования, а остальные 30 млн сомов (28 млн рублей) получит министерство здравоохранения.

В правительстве Киргизии отмечают, что эти выплаты необходимы для стимулирования медицинских специалистов, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения коронавирусом.

Между тем, многие работающие в «красной зоне» киргизстанские медики жалуются на то. что вместо обещанных властями республики повышенных зарплат для медицинских работников, занимающихся выявлением и лечением граждан с коронавирусной инфекцией, им по-прежнему начисляют обычную заработную плату.

В некоторых случаях, зарплату медикам увеличивают только после того, как они устраивают скандал своему руководству. Однако, даже в этом случае заработные платы оказываются гораздо ниже обещанного.

Так, к примеру, рентгенолог, работающий в «красной зоне» после увеличения зарплаты получает лишь чуть больше 10 тысяч сомов (9,5 тысячи рублей) в месяц.

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