Москва, , 16:12 — REGNUM Рынок медицинского туризма, когда иностранцы приезжают в РФ за лечением, к 2024 году должен достигнуть 1 млрд долларов. Об этом 6 августа заявил президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.

В больнице Mil.ru

Такие планы заложены в программе по развитию экспорта услуг из РФ. В то же время объём медуслуг в таком случае будет составлять всего 1% от запланированного объёма всего экспорта услуг.

«К 2024 году планируется достигнуть количества иностранных пациентов, прибывших на лечение в РФ до 1,2 млн человек», — заявил Платонов.

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