Киев, , 16:07 — REGNUM Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%, сообщило 6 августа министерство экономики страны.

Гроши Torange.biz

Ведомство напоминает, что за первые пять месяцев года падение ВВП составило 5,9%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также министерство заявило, что падение ВВП Украины за второй квартал 2020 года ко второму кварталу 2019 года на уровне 11%.

При этом в сообщении отмечается, что экономика Украины преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких карантинных мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего чувствовался в апреле-мае 2020 года, и постепенно начинает восстанавливаться.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины еще в апреле заложило в госбюджет падение ВВП на 4,9% в нынешнем году. С тех пор премьер-министр Денис Шмыгаль не раз заявлял, что этот прогноз в пересмотре не нуждается. Вместе с тем ключевой кредитор Украины, МВФ, ожидает падения экономики страны как минимум на 8,2% и уже несколько пересматривал прогноз в сторону ухудшения.