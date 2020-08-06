Москва, 6 августа 2020, 16:12 — REGNUM За три года количество иностранцев, прибывших в Россию на лечение, увеличилось в десять раз. Об этом 6 августа заявил президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.
«За последние три года количество иностранных пациентов, въехавших на территорию России, увеличилось в десять раз. С 60 тысяч до 560 тысяч пациентов», — сказал Платонов.
Однако в 2020 году из-за закрытия границ рост числа иностранных пациентов, вероятнее всего, прекратится.
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