Калуга, , 16:09 — REGNUM Предприниматели Калужской области до 15 августа могут получить безвозмездную субсидию на приобретение средств защиты от инфекций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном агентстве развития бизнеса.

Единоразовая субсидия предназначена для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на профилактические и дезинфекционные мероприятия. Субсидию могут получить предприятия, занятые в области спорта, отдыха и развлечений, предоставления продуктов питания и напитков. На субсидию также могут рассчитывать парикмахерские и салоны красоты и предприниматели, предоставляющие услуги в области дополнительного образования для детей и взрослых, обеспечивающие дневной уход за детьми.

Фиксированная выплата для компаний составит 15 тыс. рублей. Кроме того, на каждого работника будет выделяться еще по 6,5 тыс. рублей Для индивидуальных предпринимателей выплата составит также 6,5 тыс. рублей на сотрудника и 15 тыс. рублей на самого индивидуального предпринимателя. Предприятие должно быть включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а недоимка по налогам и страховым взносам в совокупности не должна превышать три тысячи рублей.

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