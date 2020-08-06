Москва, , 15:59 — REGNUM Россия конкурирует с лидерами мирового рынка медицинских услуг. Об этом 6 августа заявил президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.

«По поводу современного положения России на международном рынке. Существуют различные рейтинги, и Россия занимает в них разное положение. Существует рейтинг медицинского туризма. Россия в этом индексе занимает 34 место из 41 возможных позиций», — сказал Платонов.

При этом он заявил, что далекое от первых мест положение России вовсе не является негативным аспектов. Сам факт присутствия в рейтинге говорит о том, что РФ конкурирует с мировыми лидерами рынка.

«Нам есть куда стремиться, но то, что Россия находится в этом рейтинге, это уже достижение. Потому что в мире не 41 страна. Мы уже участники процесса», — заявил Платонов.

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