Москва, , 15:44 — REGNUM Дилеры Kia в июле 2020 года в России реализовали 18 038 машин, что на 4,1% меньше результата прошлого года. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба компании.

KIA Motors Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

За семь месяцев текущего года в России было продано 99 257 новых машин Kia — на 23,9% меньше, чем год назад. Таким образом, продажи машин данной марки в стране составили 12,2% от общей реализации всех автомобилей на российском рынке.

Среди машин Kia в России в июле текущего года больше всего было продано моделей Rio — 7031 автомобиль. На втором месте по объему продаж в модельной линейке Kia на авторынке России разместился кроссовер Sportage. Его приобрели 3750 автолюбителей. Тройку лидеров замыкает седан Optima с результатом 1666 реализованных машин.

Четвёртое и пятое места в списке заняли соответственно Cerato (1237 ед.) и Ceed (1021 ед.).

Ранее стало известно, что цена на новый седан Kia K5 в России будет составлять в версии Style 1 984 900 рублей.

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