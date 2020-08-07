Чебоксары, , 06:06 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанка» названа рыночная стоимость зданий, расположенных в Москве, Чебоксарах, Канаше и Алатыре. Такие данные приводятся по итогам инвентаризации имущества банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В Москве проводилась оценка двух зданий с правом владения и пользования на условиях аренды земельными участками. Было оценено нежилое здание площадью 1263,9 кв. метров по улице Одесской, его рыночная стоимость с учётом НДС составила 141 493 000 рублей. Техническое состояние объекта капитального строительства, введённого в эксплуатацию в 2003 году, определено экспертным методом как «хорошее».

Другое здание расположено по Малому Харитоньевскому переулку, его площадь составляет 212,8 кв. метров. Эксперт пришёл к заключению, что рыночная цена объекта, оценённого как «удовлетворительное», составляет 41 680 000 рублей (с учётом НДС).

В Чебоксарах проводилась оценка восьми нежилых помещений, из них шесть расположены по улице Лесная: рыночная стоимость объектов с учётом НДС составляет от 310 тыс. рублей до 348 тыс. рублей. Нежилое помещение площадью 74,9 кв. метров по Московскому проспекту, 21 оценили в 4 070 000 рублей, помещение площадью 234,8 кв. метров по улице Университетской, 32 — в 10 510 000 рублей.

В Канаше четыре помещения по улице Железнодорожной общей площадью 587,9 кв. метров оценили в 6 560 000 рублей, в Алатыре помещения общей площадью 221,7 кв. метров по улице Горшенина — 4 220 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АСВ заявляло, что в рамках дела о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» проведённая инвентаризация выявила недостачу имущества более чем на 44 млн рублей.

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