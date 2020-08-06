Москва, , 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Аэрофлот», действительно, с 4 августа приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа», — сказала Спивакова.

По её словам, это связано с исчерпанием лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям.

При этом Спивакова подчеркнула, что программа «плоских» тарифов продолжит своё действие на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.