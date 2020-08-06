Габороне, , 15:30 — REGNUM Правительство Ботсваны ввело запрет на продажу алкоголя и приостановило действие всех лицензий на сбыт алкогольных напитков. Об этом передаёт BBC Africa.

По данным журналистов, запрет на продажу алкоголя был введён до дальнейшего уведомления. Все магазины по продаже алкоголя останутся закрытыми.

Причиной введения запрета было названо то, что алкоголь оказывает «негативное влияние на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса».

На прошлой неделе в столице страны, Габороне, вновь ввели строгий карантин сроком на две недели, чтобы обуздать распространение коронавируса.

На сегодняшний день в Ботсване подтверждено 804 случая заражения коронавирусом и два случая с летальным исходом.