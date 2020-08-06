Мурманск, , 15:20 — REGNUM Ситуация на рынке труда Мурманской области во втором квартале отметилась резким ростом безработицы. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве экономического развития региона, это произошло под под влиянием принятых мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

К концу июня текущего года количество обратившихся в службу занятости составило 14 540 человек, что в 1,6 раза больше, чем на конец предыдущего месяца. Численность зарегистрированных безработных граждан на конец июня в регионе составила 10 978 человек, что в 1,7 раза больше, чем на конец мая. Уровень зарегистрированной безработицы возрос на 1,1 процентного пункта по сравнению с уровнем прошлого года и составил 2,6% рабочей силы.

Наибольший уровень зарегистрированной безработицы отмечен в Терском районе — 8%, Ловозерском районе — 6,4%, Кандалакшском районе — 3,9%.