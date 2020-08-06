Вена, , 15:15 — REGNUM Австрийская авиакомпания Austrian Airlines заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией, заявил 6 августа директор компании Алексис фон Хёнсбрёх.

«Переговоры в любом случае ведутся, точного плана, пока по крайней мере, нет, — сказал он на пресс-конференции в Вене, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Разумеется, мы хотим как можно скорее начать эти рейсы, это совершенно очевидно».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа те, кто прибывает в Австрию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус и пробыть десять дней на карантине. В списке таких стран Россия и ещё примерно 30 государств, включая Украину, Белоруссию и США.

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