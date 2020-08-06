Москва, 6 августа 2020, 15:03 — REGNUM Основной отток денежных средств населения с депозитов, который происходил в связи со стремительным снижением ключевой процентной ставки Банком России уже произошел и на данном этапе очередной волны бегства капитала граждан из банков ждать не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя слова зампредседателя правления ВТБ.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с банковскими вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений, заявил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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