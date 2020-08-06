Москва, , 15:03 — REGNUM Основной отток денежных средств населения с депозитов, который происходил в связи со стремительным снижением ключевой процентной ставки Банком России уже произошел и на данном этапе очередной волны бегства капитала граждан из банков ждать не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя слова зампредседателя правления ВТБ.

«Кроме того, цикл смягчения монетарной политики подходит к своему логическому концу, и в будущем можно ожидать разворота в сторону ее ужесточения.

Стоит отметить, что вследствие снижения доходности депозитов, в первую очередь счета закрывали финансово продвинутые граждане, которые затем инвестировали свои накопления в инструменты на фондовом и долговом рынках.

Для тех же, кто более консервативен и не столь искушен в перипетиях финансовых рынков, депозиты, даже с учетом низких ставок, по причине гарантии их надежности со стороны государства по-прежнему останутся в приоритете», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с банковскими вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений, заявил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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