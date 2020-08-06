Рузаевка, Мордовия, , 14:58 — REGNUM В Рузаевке в IV квартале текущего года планируется завершить работы по модернизации предприятия по глубокой переработке яиц, мощность производства по итогам реализации проекта увеличится на 30%. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В сентябре будет завершено строительство производственного корпуса — внутренние работы и монтаж коммуникаций. Затем начнется монтаж оборудования. После модернизации выпуск жидких яичных продуктов будет увеличен не менее чем на 20%, в целом мощность вырастет на 30%, отметили в компании «Рузово». Ежегодно завод сможет выпускать 2,4 тыс. тонн замороженного яичного меланжа и около 1 тыс. тонн яичной скорлупы. Кроме того, будет организована реализация фасованной скорлупы в качестве кормов для животных, а также в качестве натуральных удобрений для почвы.

Планируется, что до конца года экспорт продукции предприятия вырастет до 250 тонн, из них 120 тонн яичного меланжа будет направлено в Белоруссию, Киргизию и на Украину.

ИА REGNUM напоминает, проект реализуется при поддержке Фонда развития моногородов, который выделил на модернизацию беспроцентный займ в размере 110 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект составляет более 145 млн рублей.

В минувшем году производство яиц в Мордовии достигло 1,25 млрд штук. Глава республики Владимир Волков поставил задачу не снижать темпов по производству яйца в текущем году и использовать все возможности по увеличению экспортного потенциала местных сельхозпроизводителей.