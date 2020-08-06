Москва, , 15:04 — REGNUM Ипотечные облигации — инструмент, который требует аккуратности и контроля. Об этом заявил 6 августа президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором ДОМ. РФ Виталием Мутко в Кремле.

По словам Мутко, ипотечные облигации позволяют привлекать инвестиции, высвобождать деньги банков. Этот инструмент обладает высоким потенциалом, его начали разрабатывать четыре года назад, теперь ДОМ. РФ эмитировал по 500 млрд руб. облигаций.

До 2024 года на жилищное строительство нужны около 20 трлн рублей. Банки обеспечат кредитованием 15 трлн рублей, вторым источником привлечения инвестиций будут облигации, отметил он.

«Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать», — сказал глава государства.

Мутко заверил, что серьёзный контроль осуществляет ЦБ РФ.

Ипотечные облигации представляют собой выданные ипотечные кредиты, преобразованные банками в ценные бумаги и продаваемые инвесторам. Выпуск таких ценных бумаг является одним из инструментов достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда».