Мурманск, , 14:54 — REGNUM В первом полугодии 2020 года среднемесячная заработная плата в Мурманской области выросла на 7,1% и составила 66 731 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве экономического развития региона, в реальном исчислении ее рост составил 4,2%.

Наибольшие темпы роста заработной платы отмечены в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых — 111%, в сфере обрабатывающих производств, финансовой и страховой деятельности — 108%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 13%), образования (на 8%).