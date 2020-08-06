Пенза, , 14:56 — REGNUM По итогам шести месяцев текущего года в Пензенской области зарегистрировано 2096 новых предпринимателей и 135 глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Такую информацию публикует Пензастат.

Больше всего региональных предпринимателей привлекают такие сферы деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт мотоциклов и автотранспортных средств — 661 ед. (29,6%), транспортировка и хранение — 448 ед. (20,1%), строительство — 252 ед.(11,3%). Производственную деятельность выбрали 142 бизнесмена. Из числа вновь созданных КФХ 63,7% планируют заниматься животноводством, растениеводством — 25,9%, еще 4,4% увлечены рыболовством.

Средний возраст бизнесменов в первом полугодии 2020 года составил 39 лет. Треть новых зарегистрированных предпринимателей в регионе (35,1%) — женщины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области зарегистрировано 45,5 тыс. предпринимателей, которые в разной степени пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Многие представители малого и среднего бизнеса терпят убытки.

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