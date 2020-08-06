Москва, , 14:53 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России было куплено 141 924 новых автомобиля (легковых машин и авто сегмента LCV) — на 6,8% больше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, за первые 7 месяцев нынешнего года авторынок России показал спад на 19% по отношению к прошлогоднему периоду. Всего за этот период было реализовано 742 681 экземпляр легковых машин и автомобилей сегмента LCV.

В Ассоциации европейского бизнеса отметили, что прошлый месяц стал первым в этом году со столь значительным годовым приростом.

«Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Он добавил, что хорошие результаты продаж автомобилей в России обусловлены государственными мерами поддержки отрасли.

Напомним, что за первое полугодие нынешнего года в России было куплено 589 148 новых легковушек — на 17% меньше, чем год назад.

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