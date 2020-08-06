Брюссель, , 14:52 — REGNUM Свыше €33 млн предоставила Ливану для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута Еврокомиссия (ЕК). Об этом 6 августа сообщается в заявлении ЕК после телефонного разговора председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы ливанского правительства Хасана Диаба.

«Еврокомиссия мобилизует более €33 млн на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также защиту критически важной инфраструктуры столицы Ливана)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ЕК будет рассматривать вопрос о возможности дальнейшей поддержки по тому, как будет делаться оценка текущих потребностей гуманитарного характера.

При этом уточняется, что глава Еврокомиссии «особо отметила возможность мобилизации экспертов и оборудования для оказания помощи в оценке масштабов ущерба и обращении с опасными химическими веществами», отметив, что это будет также иметь важное значение как для гражданских структур, так и для порта города.

Кроме этого, сообщается, что ЕК выразила готовность «укрепить торговые отношения между ЕС и Ливаном в это сложное время, в частности в форме дальнейшего упрощения преференциальной торговли и таможенных (процедур)».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате двойного взрыва в порту Бейрута (Ливан) пострадали не менее 40 граждан Франции.

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