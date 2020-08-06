Ташкент, , 14:38 — REGNUM В компании UzAuto Motors считают, что депутат парламента Узбекистана Расул Кушербаев испытывает «болезненно странную узконаправленную неприязнь к отечественному автопроизводителю», сообщили 6 августа в пресс-службе компании.

Узбекистанский автопроизводитель ответил на критику депутата в необоснованном завышении цен на автомобили. В компании считают, что депутат опубликовал отдельные детали проверки антимонопольного комитета, не дождавшись её завершения.

В UzAuto Motors считают, что Кушербаев представил мнения отдельных проверяющих за установленные факты. В компании считают, что депутат это сделал в погоне за личной популярностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа депутат Расул Кушербаев заявил, что компания UzAuto Motors препятствует появлению новых дилеров на рынке, а также необоснованно завышает цены на автомобили.

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