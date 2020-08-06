Пекин, , 14:40 — REGNUM В мае 2020 года количество общественных зарядных устройств для электромобилей во всем мире превысило отметку в 1 млн. Об этом сообщает агентство BloombergNEF.

По данным аналитиков агентства, число зарядных станций удвоилось всего за три года. Больше всего станций построено в КНР и Европе. А вот Северная Америка отстает в гонке развития инновационной инфраструктуры. Это связано с меньшим государственным вливанием средств в данную сферу.

Тем не менее производство американскими компаниями Ford, Rivian и Tesla новых электрических пикапов может ускорить темпы установки зарядных устройств в Соединённых Штатах.

Напомним, на данный момент Китай является передовой страной в развитии инфраструктуры электрокаров. В этой стране здесь имеется более 50% зарядных станций.

Читайте также: Электрический Hummer зарегистрировали в России