Майкоп, , 14:58 — REGNUM Республика Адыгея получит дополнительно 500 млн рублей на строительство проходящей через горную часть региона автомобильной дороги Черниговская — Дагомыс. Средства направят из резервного фонда правительства РФ, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, строительство автодороги Черниговская — Дагомыс началось в 2019 году и осуществляется совместно с Краснодарским краем. Из общей протяженности дороги в Адыгее на первом этапе ведется строительство более 10,3 км, на эти цели было предусмотрено около 1,94 млрд рублей.

Сегодня правительство РФ утвердило выделение Адыгее дополнительных средств из резервного фонда на ускорение строительства дороги Черниговская — Дагомыс в Майкопском районе. Средства направят в виде межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

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