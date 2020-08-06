Подгорица, , 14:15 — REGNUM Поправки к черногорскому закону о налоге на добавленную стоимость, которые вводят более низкую ставку НДС для большинства услуг в сфере туризма и общественного питания и нулевую ставку для пожертвований, были опубликованы в официальном печатном органе «Служебный лист».

Изменения в закон являются частью мер правительства Черногории по поддержке экономики во время пандемии коронавируса.

Поправки к закону предусматривают применение пониженной ставки НДС в размере 7 процентов для следующих услуг: проживание в туристических апартаментах, в дополнение к ранее предписанным другим типам размещения туристов — гостиницам, мотелям, туристическим курортам, пансионатам, кемпингам, виллам, а также услугам по приготовлению еды, напитков и безалкогольных напитков, услуг общественного питания. Эти поправки к закону будут действовать до 31 августа 2021 года.