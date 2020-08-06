Москва, , 14:02 — REGNUM Дилеры в Москве сообщили о дефиците новых автомобилей некоторых марок на складах, что связано с сокращением объемов производства из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей дилерских центров.

«По большинству марок наблюдается ощутимая нехватка автомобилей на складах по самым ходовым комплектациям. Дефицит стал ощущаться уже со второй половины июня по всем регионам присутствия компании», — сообщили представители группы компаний «Автомир».

В компании «Автомир» связывают образовавшийся дефицит с возросшим спросом после того, как были отменены ограничительные меры. Кроме того, «свою лепту внесло и падение курса рубля». Клиенты торопятся покупать автомобили, пока цены на них не «взлетели».

Еще одна причина — это снижение объемов производства, что также было вызвано сокращением поставок некоторых деталей из-за коронавируса.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин и директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский также подтвердили дефицит некоторых моделей авто в российской столице.

Ранее дефицит моделей Lada, а также ряда моделей иностранных марок, был зафиксирован в Санкт-Петербурге.

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