Москва, , 13:12 — REGNUM В Минфине РФ предложили сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021—2022 годах. Об этом говорится в документе под названием «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Республика Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно предложенной инициативе, расходы на госпрограмму могут снизить в 2021 году на 8,5 млрд рублей — до 76,1 млрд. В 2022 году эту же программу предлагается сократить уже на 9,1 млрд.

Федерально-целевая программа по развитию Крыма и Севастополя была принята в августе 2014 года — спустя несколько месяцев после воссоединения регионов с Россией. На сегодняшний день она продлена до 2024 года.