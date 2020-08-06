Киев, , 13:08 — REGNUM Общая сумма убытка государственных предприятий Украины за 2019 год — 170 млрд грн (порядка $6 млрд), заявил 6 августа в эфире украинского телевидения заместитель главы фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.

Чиновник отметил, что общая сумма задолженностей по зарплате на этих убыточных госпредприятиях составляет 2,9 млрд грн.

Кошеленко считает, что политические заявления о необходимости сделать убыточные предприятия эффективными являются «лукавством».

»Когда предприятие государственное — оно ничьё, не нужно его покупать или брать в аренду, чтобы зарабатывать. Достаточно просто управлять — посадить своего директора, а он обеспечит — у кого нужно закупки, кому нужно — продажи, что-то ещё подкрутит внутри. И таким образом предприятие, которое может приносить сотни миллионов, в лучшем случае приносит десятки тысяч», — заявил один из руководителей фонда.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году на Украине должна была начаться т.н. «большая приватизация», однако еще в марте процесс официально был приостановлен из-за коронавирусного кризиса. Вместе с тем, фонд госимущества реализует «точечные продажи» — в частности, 15 июля на онлайн-аукционе был продан отель «Днипро» в центре столицы Украины, сумма сделки составили 1,1 млрд гривен.