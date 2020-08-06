Турин, Италия, , 13:00 — REGNUM По уточненным данным за июнь 2020 года, объем промышленного производства в Италии снизился на 13,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в четверг, 6 августа.

При этом в сравнении с данными за май 2020 года объем производства вырос на 8,2%.

В целом во втором квартале года (около половины этого времени пришлось на период общенационального карантина) объем промышленного производства снизился на 17,5% в сравнении с показателями за первый квартал.