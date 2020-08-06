Стокгольм, , 13:57 — REGNUM Согласно предварительным данным Статистического управления Швеции, валовый внутренний продукт (ВВП) страны за второй квартал текущего года сократился на 8,6% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тем не менее, согласно заявлению министра финансов Магдалены Андерссон, рекордное с 1980 года падение ВВП Швеции все же ниже, чем в остальных странах Европы. Об этом 5 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Экономическая ситуация остается неопределенной, подчеркнула министр Андерссон. Чуть менее двух месяцев назад именно Андерссон заверяла, что во втором квартале текущего года ВВП Швеции упадет более чем на 10%. Поэтому в свете реальных 8,6 процентов ситуация выглядит не так уж и плохо. Кроме того, по мнению Андерссон, даже лучше, чем в некоторых других странах:

«Это исторически крупный спад, но в то же время все же меньше, чем во многих других странах, и на самом деле меньше моей июньской оценки… Одна из причин может заключаться в том, что у нас был менее жесткий локдаун, чем в других странах. Но также важно отметить, что влияние на экономику в долгосрочной перспективе во многом зависит от того, как выглядят структурные процессы. Швеция чувствительна к экономическим циклам, так как мы экспортируем, технику, машины, грузовики и автобусы».

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