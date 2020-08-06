Москва, , 12:32 — REGNUM В Москве продается редкий гиперкар Mercedes-Benz SLR McLaren. Объявление о продаже появилось на портале Авто.ру.

Гиперкар 2005 года с пробегом 28 000 км продавец оценил в 85 млн рублей. Модель окрашена в чёрный цвет. Если проверить машину по её VIN, то выяснится, что у автомобиля было пять владельцев.

В движение авто приводит 5,4-литровый движок V8 с механическим нагнетателем. Производительность силового агрегата равна 626 «лошадям» (780 Нм).

Стоит отметить, что вместо заводских колёсных дисков у автомобиля установлены диски от немецкого ателье Brabus. Какие ещё доработки от этого ателье есть у авто не уточняется.

Напомним, Mercedes-Benz SLR McLaren был создан концерном Daimler совместно с автопредприятием McLaren Automotive. Эта модель собиралась с 2003 по 2010 год. Всего было создано 2157 единиц данного автомобиля.

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