Махачкала, , 12:30 — REGNUM Власти Дагестана объявили тендер на поставку 11 компьютерных томографов (КТ) для медицинских организаций республики. Начальная цена контракта — 280 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Заказчиком тендера выступает министерство здравоохранения Дагестана, информация об источнике финансирования в материалах отсутствует. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 13 августа 2020 года, а сам он состоится 17 августа.

Ранее в минздраве Дагестана сообщали, что медорганизации региона в 2020 году получат 17 аппаратов КТ, 11 из которых будут закуплены за счет средств республиканского бюджета. Остальные шесть аппаратов приобретут на федеральные средства.

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