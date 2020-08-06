Москва, , 12:08 — REGNUM Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») отказалась от токсичного контента — навязанных услуг, которые, к сожалению, операторы себе позволяют. Об этом в интервью РБК заявил глава компании Александр Торбахов.

«Считаю, что даже если это какие-то потери выручки, строить отношения с клиентом таким образом — это ни в какие ворота не лезет», — сказал он.

Это одна из мер, с помощью которых оператор намерен восстановить связь с клиентами. Торбахов добавил, что ошибки в «Вымпелкоме» начали исправлять еще в 2019 году, до его прихода. По данным отчетности материнского холдинга VEON, во втором квартале 2020 года «Вымпелком» потерял 9,7% выручки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В мобильным сегменте выручка сократилась на 12,2%, число абонентов мобильной связи сократилось на 8,4%, до 49,8 млн клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года пост гендиректора «Вымпелкома» покинул Василь Лацанич. Свой уход он объяснил желанием быть ближе к семье.

Операционный содиректор холдинга Veon Каан Терзиоглу заявил, что в отношении бренда «ВымпелКома» — «Билайна» — сейчас разрабатывается новая долгосрочная стратегия.

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