Москва, , 12:07 — REGNUM Для начала можно всех успокоить — нулевых или отрицательных ставок по вкладам в России не будет. После очень вероятного снижения ключевой ставки с 4,25% до 4% Банк России, скорее всего, завершит цикл снижения ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова зампредседателя правления ВТБ.

«Напомним, что таргет по инфляции составляет 4%, сейчас годовая инфляция 3,3%. В начале 90-х годов ставки по вкладам, действительно, были намного ниже инфляции, в результате чего и «сгорели» советские сберкнижки. Инфляция тогда могла достигать 30−40% в месяц.

Впрочем, было и время валютного коридора — 1995−1998 гг, когда курс рубля был относительно стабилен, а инфляция относительно низкой: 1996 год — 22%, 1997 год — 11−12%, а депозитные ставки достигали 40−60%, что объяснялось астрономической доходностью на рынке ГКО. Теперь ставки по вкладам, вероятно, будут равны или ниже инфляции.

Радует, что инфляция останется низкой. Последнее вызвано слабым спросом, многие россияне потеряли работу или в зарплате. Конечно, отток вкладов из коммерческих банков будет, однако вряд ли он составит 30%, как писали в СМИ.

Для многих низкий процент это лучше, чем ничего. Кто-то будет инвестировать в недвижимость, кто-то в инвестиционные монеты, но основные деньги получит рынок акций. Дивидендная доходность по некоторым фишкам составляет 6−10%. Плюс российский рынок акций остается из-за санкций одним из самых недооцененных в мире.

Если человек не очень разбирается в рынке, он может воспользоваться коллективными инвестициями, вложившись в отраслевой или индексный Паевой инвестиционный фонд акций. Любая серьезная финансовая компания предлагает выход на зарубежные площадки.

Можно разбавить свой портфель акциями иностранных компаний. Их котировки не зависят от санкций против России. Но я бы рекомендовал часть денег, снятых с депозита, просто потратить. Даже если у вас все есть, всегда можно найти им применение. Это, конечно, поддержит экономику в период рецессии.

Но главное другое. Прошлое — это уже прошлое, а будущего может и не быть. Если вы хотите максимизировать личные удовольствия, то жить одним днем — не самая плохая стратегия в нашем быстроменяющимся и волатильном мире.

Лучше кормить рестораторов и сектор путешествий и развлечений, чем брокеров и банкиров», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в России реальная доходность депозитов с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 гг.

Читайте также: В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е