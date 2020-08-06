Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM Объекты, где уже завершено благоустройство, осмотрел губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Константиновский и Семикаракорский районы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Голубев осмотрел центральный парк города Константиновска, центральную аллею Семикаракорска и общественный пляж «Подвесной мост» на озере Старый Дон в Семикаракорске.

Губернатор поручил изменить правила отбора территорий для благоустройства таким образом, чтобы проекты предлагали сами жители. Это должно происходить на стадии отбора перечня для последующего голосования. Опрос стартует уже 20 августа.

«Активное вовлечение жителей на всех этапах благоустройства — от выбора территории до контроля качества работ — позволит сделать общественные пространства по-настоящему комфортными и востребованными», — сказал Василий Голубев.