Москва, 6 августа 2020, 12:05 — REGNUM Вместо того чтобы пускать санкционные продукты «под бульдозер», их можно было бы либо продать на внутреннем рынке, либо направить на продовольственную помощь бедным слоям населения РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ за последние пять лет уничтожено более 36 тысяч тонн так называемых санкционных продуктов.
Кроме того, он отметил, что речь шла о том, что продукты, ввозимые в РФ контрабандой и в обход санкций, часто имеют подозрительное происхождение. А стало быть, нельзя гарантировать их качество, они не проходили проверок и поэтому их лучше уничтожать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее практику уничтожения санкционных продуктов жестко раскритиковал экономист Михаил Делягин.
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