Москва, , 12:05 — REGNUM Вместо того чтобы пускать санкционные продукты «под бульдозер», их можно было бы либо продать на внутреннем рынке, либо направить на продовольственную помощь бедным слоям населения РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ за последние пять лет уничтожено более 36 тысяч тонн так называемых санкционных продуктов.

«Я не совсем понимаю, почему конфискации этих продуктов недостаточно и их надо обязательно уничтожать? В принципе эти продукты можно было бы конфисковать как нелегально ввезенные, продать, а выручку обратить в доход государства. Или направить на продовольственную помощь. Противники таких шагов возражали, что раздача или продажа этих продуктов может привести к падению спроса на внутреннем рынке и тем самым нанесет урон местным производителям. Но я не думаю, что ручей контрабанды настолько велик, что он может серьезно потеснить российского производителя на внутреннем рынке», — сказал Колганов.

Кроме того, он отметил, что речь шла о том, что продукты, ввозимые в РФ контрабандой и в обход санкций, часто имеют подозрительное происхождение. А стало быть, нельзя гарантировать их качество, они не проходили проверок и поэтому их лучше уничтожать.

«Однако разве кто-то мешает проверить качество этих продуктов? Но чиновникам было проще пустить все это под бульдозер», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее практику уничтожения санкционных продуктов жестко раскритиковал экономист Михаил Делягин.

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