Москва, , 11:58 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года московские покупатели приобрели 3468 новых машин Kia Rio, что на 23% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, Kia Rio стала самым покупаемым автомобилем на авторынке российской столицы.

На втором месте по популярности модель Hyundai Creta. Этот кроссовер дилерам удалось реализовать в количестве 3403 экземпляров — на 11% меньше, чем год назад. Третье место в списке занимает седан Volkswagen Polo с результатом 3383 проданных автомобиля. Здесь наблюдается падение продаж на 40%.

Далее в рейтинге самых покупаемым в Москве автомобилей идут: Nissan Qashqai (3368 ед.; +59%) и Volkswagen Tiguan (2493 ед.; — 17%).

Напомним, в январе — мае нынешнего года больше всего подержанных кроссоверов и внедорожников было продано в Москве. Всего за указанный период было реализовано 402 344 таких автомобиля.

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