Тбилиси, , 11:32 — REGNUM На третьем этапе антикризисного плана, который начнется нынешней осенью, правительство Грузии продолжит программу компенсации коммунальных платежей населению, которую начало нынешней весной в период пандемии. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства Грузии 6 августа.

«Третий этап антикризисного плана крайне важен, так как вызванный пандемией кризис будет долгосрочным. Следующие два года будут очень сложными как для мировой экономики, так и для Грузии, и правительство Грузии должно сделать все, чтобы помочь гражданам и смягчить влияние кризиса», — заявил Гахария.

По его информации, в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года правительство продолжит программу компенсации коммунальных платежей, чтобы поддержать население в условиях сократившихся доходов. Программа будет продолжена по тому же принципу, по которому она действовала в марте-мае. Правительство компенсирует платежи тем, кто израсходует до 200 квт. ч электроэнергии и до 200 кубометров природного газа в месяц.

Премьер добавил, что состоятельные граждане имеют право отказаться от этой компенсации, что многие из них сделали в период осуществления этой программы весной.