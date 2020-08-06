Ташкент, , 11:31 — REGNUM Компания UzAuto Motors необоснованно завышает стоимость автомобилей и препятствует появлению новых дилеров на рынке. Об этом заявил депутат парламента Узбекистана Расул Кушербаев, сообщает 6 августа издание «Подробно.uz».

Факты недобросовестной конкуренции выявил антимонопольный комитет республики. Представители компании не согласились с выводами антимонопольного ведомства.

Кушербаев отметил, что во время проверки компании выявлены монопольно высокие цены на автомобили. Завышены также цены на материалы и комплектующие. Кроме того, в стоимость автомобиля включены затраты на рекламу.

Компания UzAuto Motors также создала искусственный барьер для входа новых дилеров на рынок. В частности, обязательным условием открытия стало внесение предоплаты в размере 10 млрд сумов ($978 тыс.), тогда как к открывшимся дистрибьюторам таких условий не предъявлялось.

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