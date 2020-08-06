Хабаровск, , 11:27 — REGNUM Новосибирский завод «Искра» пытается взыскать с федерального казённого предприятия «Амурский патронный завод «Вымпел» крупную задолженность. Претензии на более чем 17 млн рублей арбитраж Хабаровского края к производству пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «Новосибирский механический завод «Искра» к «Вымпелу» поступило в суд 5 августа 2020 года. Сумма претензий — 17 065 258,54 рубля.

Напомним, новосибирский завод работает с 1942 года и входит в состав АО «Спецхимия» госкорпорации «Ростех». На сегодня предприятие — крупнейший в России производитель средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности. Также производит капсюли, воспламенители, охотничьи и спортивные патроны.

Хабаровский завод — единственный патронный завод в Дальневосточном федеральном округе. Он выпускает продукцию с 1982 года и является градообразующим предприятием города Амурска. «Вымпел» был поставщиков в свыше 20 госконтрактах на 272 млн рублей и заказчиком по 500 контрактам на 2,9 млрд рублей. Среди заказчиков продукции — Минобороны РФ.