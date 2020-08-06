Тбилиси, , 11:19 — REGNUM Программа помощи населению с оплатой расходов на услуги ЖКХ в Грузии будет продолжена. Об этом 6 августа заявил на совещании премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает пресс-служба правительства.

Гахария сообщил, что выплаты будут производить в ноябре, декабре, январе и феврале для того компенсировать снижение доходов населения. Тем, кто сохранил в период пандемии работу, предлагается добровольно отказаться от помощи государства.

«Помощь будет по тому же принципу, что и раньше — правительство будет компенсировать 200 кВт\ч электроэнергии и 200 кубометров газа», — сказал премьер-министр.

Напомним, ранее грузинские власти компенсировали расходы на ЖКХ за март, апрель и май. На это было потрачено 170 млн лари (около $55 млн).

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