Беслан, Северная Осетия, , 10:52 — REGNUM На реализацию генерального плана развития северо-осетинского города Беслана направят 9 млрд рублей. На эти средства будут построены новые социально-важные объекты и реконструированы уже существующие, сообщил 5 августа в ходе совещания под председательством премьер-министра РСО-Алании Таймураза Тускаева заместитель министра строительства и архитектуры РСО-Алания Константин Моргоев.

Так, в генплан включено строительство в административном центре Правобережного района школы, детского сада, станции юных техников и натуралистов, здания станции скорой помощи, художественной и музыкальных школ.

В числе объектов, подлежащих реконструкции, городская поликлиника, стадион «Пищевик», дом детского творчества. Помимо этого, будет благоустроен парк на улице Окружной. Госэкспертиза проектно-сметной документации по этому объекту будет получена до 1 октября.